Тренер сборной Кубы рассказал, что привезёт в качестве сувенира из России

Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо рассказал, что привезёт в качестве сувенира из России.

«Мы знали об особенностях страны. И о погодных условиях. Так что достаточно утеплились. Будем чувствовать себя комфортно.

Что я привезу в качестве сувенира из России? Материальные вещи не столь интересны, как воспоминания. Мы смогли познакомиться с историей страны и города. Мы привезём фото и воспоминания», — передаёт слова Кастильо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, товарищеская игра между командами России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.