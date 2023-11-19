Тренер Кубы Кастильо ответил на вопрос, не боится ли проиграть крупно

Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо ответил на вопрос, не боится ли проиграть крупно сборной России.

«Не боимся ли мы проиграть крупно? Все матчи разные и непохожи друг на друга. Пока сложно говорить о возможном исходе. Только время покажет», — передаёт слова Кастильо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Товарищеская игра между командами пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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