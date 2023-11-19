Тренер сборной Кубы назвал сильную сторону сборной России
Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо назвал сильную сторону сборной России перед товарищеским матчем.
«Сильная сторона российской сборной? Много молодых игроков. Владение мячом и игра в защите», — передаёт слова Кастильо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, товарищеская игра между командами России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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