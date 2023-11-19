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Тренер сборной Кубы назвал сильную сторону сборной России

Тренер сборной Кубы назвал сильную сторону сборной России
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Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо назвал сильную сторону сборной России перед товарищеским матчем.

«Сильная сторона российской сборной? Много молодых игроков. Владение мячом и игра в защите», — передаёт слова Кастильо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, товарищеская игра между командами России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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