Тренер Кубы: сборная России — особенная команда, участник чемпионата мира и Европы

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо рассказал, будет ли счастлива его команда в случае победы над сборной России в товарищеской игре.

«Мы будем счастливы победить сборную России. Это особенная команда. Участник чемпионата мира и Европы. Это может быть удивительный момент», — передаёт слова Кастильо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, товарищеская игра между командами России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.