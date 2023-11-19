«Локомотив» — ЦСКА: счёт после первого тайма ретроматча не открыт
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В золотом ретроматче встречаются московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме обе команды имели моменты, чтобы открыть счёт в матче, но сделать это так и не смогли — оба коллектива ушли на перерыв без забитых мячей, 0:0.
Тренерские штабы команд возглавляют Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.
В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в золотом матче. Победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив».
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