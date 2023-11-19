Дьяков: «Ростов» для меня самая родная команда, там я провёл лучшее время в футболе

Бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков назвал самый родной для себя футбольный клуб.

«Я больше всего времени провёл в «Ростове». Поэтому это для меня самый родной клуб, я сыграл больше 100 матчей и выиграл Кубок России. Для меня это самая родная команда, так что лучшее время, которое я когда-то провёл в футболе, было в «Ростове», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

34-летний Дьяков является воспитанником московского «Локомотива». В составе «Ростова» защитник выигрывал Кубок России в сезоне-2013/2014. Всего за южан Виталий сыграл 100 матчей во всех турнирах. Также футболист успел поиграть за московское и минское «Динамо», «Томь», «Спартак-2» и турецкий «Сивасспор».