Вратарь «Черноморца» забил курьёзный автогол, из-за которого его команда проиграла

Сегодня, 19 ноября, прошёл матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «Ленинградец». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Ленинградец» одержал победу со счётом 1:0.
Победу в данной встрече «Ленинградцу» принёс вратарь «Черноморца» Даниил Фролкин, который забил крайне курьёзный гол в свои ворота на 52-й минуте матча. После передачи защитника своей команды Фролкин пытался в одно касание отдать передачу, но не смог правильно попасть по мячу, срезав его в собственные ворота.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
После результата данного матча «Черноморец» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков в 19 встречах. «Ленинградец» располагается на 14-й строчке с 20 очками.
- 19 ноября 2023
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