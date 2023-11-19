Бельгия — Азербайджан: Лукаку довёл счёт матча до разгромного

Сегодня, 19 ноября, проходит встреча 10-го тура группы F отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Бельгии и Азербайджана. Команды играют на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В первом тайме, на 17-й минуте, Ромелу Лукаку открыл счёт в матче, выведя Бельгию вперёд. Вскоре, на 26-й минуте, Лукаку оформил дубль. Почти сразу, на 30-й минуте, Лукаку забил свой третий гол в матче, сделав счёт встречи разгромным — 3:0.
Последний раз команды встречались 9 сентября 2023 года в рамках 5-го тура отборочного этапа. Тогда бельгийцы одержали победу с минимальным счётом — 1:0. Единственный мяч забил Янник Феррейра Карраско.
В данный момент Бельгия находится на второй позиции турнирной таблицы группы F, набрав 17 очков в семи проведённых матчах. Подопечные Доменико Тедеско досрочно вышли в финальный этап Евро-2024. Азербайджан располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч. Эта национальная команда потеряла шансы на проход дальше через данный отборочный этап.
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