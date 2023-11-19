Ролан Гусев: очень тяжёлый первый тайм с «Локомотивом». Иногда невыносимый

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев в перерыве золотого ретроматча с «Локомотивом» прокомментировал игру в первой половине встречи. На данный момент идёт 47-я минута матча, счёт не открыт.

«Очень тяжёлый первый тайм, иногда невыносимый (смеётся). Все игроки в порядке. Видно, что большие мастера. Единственное, скорость где-то подводит, но с мячом все работают как раньше.

У Милоша всё в порядке со скоростью? Он всегда бегал. Он и моложе нас всех здесь», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Тренерские штабы команд возглавляют Юрий Сёмин и Валерий Газзаев. В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в золотом матче. Победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив».