Ролан Гусев: очень тяжёлый первый тайм с «Локомотивом». Иногда невыносимый
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев в перерыве золотого ретроматча с «Локомотивом» прокомментировал игру в первой половине встречи. На данный момент идёт 47-я минута матча, счёт не открыт.
«Очень тяжёлый первый тайм, иногда невыносимый (смеётся). Все игроки в порядке. Видно, что большие мастера. Единственное, скорость где-то подводит, но с мячом все работают как раньше.
У Милоша всё в порядке со скоростью? Он всегда бегал. Он и моложе нас всех здесь», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Тренерские штабы команд возглавляют Юрий Сёмин и Валерий Газзаев. В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в золотом матче. Победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив».
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