«Локомотив» — ЦСКА: Лоськов открыл счёт в ретроматче

В золотом ретроматче встречаются московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 56-й минуте Дмитрий Лоськов ударил издали, Руслан Нигматуллин достал мяч, но он всё равно закатился в ворота.

Тренерские штабы команд возглавляют Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в золотом матче. Победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив».