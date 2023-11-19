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«Локомотив» — ЦСКА: Лоськов открыл счёт в ретроматче

«Локомотив» — ЦСКА: Лоськов открыл счёт в ретроматче
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В золотом ретроматче встречаются московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 56-й минуте Дмитрий Лоськов ударил издали, Руслан Нигматуллин достал мяч, но он всё равно закатился в ворота.

Тренерские штабы команд возглавляют Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в золотом матче. Победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив».

Золотой ретро-матч . Золотой ретро-матч
19 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Лоськов – 56'    
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