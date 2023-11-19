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В РФС заявили, что на матч сборных России и Кубы реализовано 36 тысяч билетов

В РФС заявили, что на матч сборных России и Кубы реализовано 36 тысяч билетов
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин сообщил, что на товарищеский матч сборных России и Кубы реализовано 36 тысяч билетов.

«Волгоград соскучился по сборной нашей страны, которая последний раз играла здесь 20 лет назад. Национальная команда сегодня почтила память жертв Великой Отечественной войны. Тренерский штаб вместе с командой посетил Мамаев курган и возложил цветы. Сегодня вечером сборная проведёт открытую тренировку на стадионе в Волгограде, куда приглашены учащиеся городских общеобразовательных школ города, которые участвуют в проекте «Футбол в школе». На данный момент на сам матч с Кубой, который пройдёт завтра, реализовано 36 тысяч билетов. Мы, конечно, очень ожидаем аншлаг, но в последние дни сильно похолодало. Надеемся, волгоградцев это не испугает», — приводит слова Терёшина «Матч ТВ».

Купить билет на товарищеский матч сборных России и Кубы можно с помощью сервиса «Билеты»

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Россия
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