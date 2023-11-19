Жена Вальверде — о знакомстве с ним: я никогда не слышала его голоса, а если он хриплый?

Жена футболиста «Реала» Мадрид Федерико Вальверде Мина Бонино рассказала о знакомстве с уругвайцем.

«Мы начали общаться в соцсетях, и однажды он спросил меня: «Ты приедешь в Мадрид?» И я ответила да. А потом, садясь в самолёт, подумала: «Я не знаю этого парня, что я делаю? Я никогда не слышала его голоса. А если у него ужасный хриплый голос, мы встретимся и что нам делать?»

Тогда я ему говорю: «Если ничего не получится, я дам понять, не волнуйся. У меня много друзей в Мадриде. И если я тебе не понравлюсь или что-то в этом роде, скажи мне, потому что так бывает».

Первое, что я сказала, когда его увидела: «Тьфу, это реально». Я не думала, что он такой высокий, и мне это очень понравилось. И позже он стал очень хорошим компаньоном. Мы очень хорошо ладим, и он очень хороший парень», — приводит слова Бонины AS.

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