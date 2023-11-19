Нигматуллин: кто виноват в голе? Соберёмся на базе, Валерий Георгиевич всех накажет

Бывший вратарь московского ЦСКА Руслан Нигматуллин заявил, что экс-наставник армейцев Валерий Газзаев после поражения в золотом ретроматче с «Локомотивом» накажет всех виновных.

«Кто больше виноват в голе? Мы соберёмся на базе, Валерий Георгиевич проведёт просмотр. Накажет всех виновных!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил на 56-й минуте Дмитрий Лоськов, который ударил издали, а Руслан Нигматуллин парировал удар, но мяч всё равно закатился в ворота.