Джеррард: переход Роналду в Саудовскую Аравию стал серьёзнейшим трансфером

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард отметил, что переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» имел серьёзное значение для развития саудовской Про-Лиги.

«Переход Роналду, который является лучшим игроком в истории, как мы его называем, очевидно, был серьёзнейшим трансфером. Он по-прежнему многое может дать футболу.

Шесть месяцев я наблюдал за игрой Роналду, смотрел некоторые матчи и обзоры игр. Думаю, с тех пор многие стали говорить об этой лиге. После прихода Роналду сюда отправились и другие именитые и талантливые футболисты. Это по времени совпало с моментом, когда я оказался без работы и искал новую возможность. Я был впечатлён, наблюдая издалека. Когда агент предложил пару вариантов из этого региона, я был очень рад изучить их», — приводит слова Джеррарда пресс-служба саудовской Про-Лиги.