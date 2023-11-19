Лоськов прокомментировал свой победный гол за «Локо» в ретроматче с ЦСКА

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов, сыгравший за железнодорожников в золотом ретроматче с ЦСКА, прокомментировал свой гол, который принёс победу его команде со счётом 1:0.

«Гол — стечение обстоятельств, находился в нужном месте в нужное время. Сложно уже в этом возрасте играть и показывать полноценный футбол. Голова думает, а ноги не успевают. Тяжеловато, два тайма по 40 минут — не наш формат, нам бы поменьше. Опять встретиться, поговорить с ребятами, с которыми провели много времени на поле как в одной команде, так и друг против друга — прекрасное времяпрепровождение. Думаю, и для болельщиков это праздник, — опять увидеть своих любимцев», — приводит слова Лоськова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 19 ноября, в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. На 56-й минуте Дмитрий Лоськов ударил издали, Руслан Нигматуллин достал мяч, но он всё равно закатился в ворота. Гол Лоськова принёс победу «Локомотиву» со счётом 1:0.