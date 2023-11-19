Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Грузии Саньоль: в Хвиче заинтересованы «Реал», «Бавария» и «Барселона»

Тренер сборной Грузии Саньоль: в Хвиче заинтересованы «Реал», «Бавария» и «Барселона»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о полузащитнике национальной команды и итальянского «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Квара уже играет за такой топ-клуб, как «Наполи», но в нём заинтересованы такие гранды мирового футбола, как «Реал», «Бавария» или «Барселона». Играть за эти клубы — мечта каждого. Все футболисты надеются надеть такую важную футболку и завоевать большие титулы. Я хорошо знаю Анчелотти, работал с ним, но он никогда не спрашивал у меня информацию по Кварацхелии», — приводит слова Саньоля Il Mattino.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл 11 матчей в рамках чемпионата Италии за «Наполи», забил три гола и сделал три результативных передачи. В составе грузинской национальной команды Хвича забил четыре гола в последних трёх матчах.

Материалы по теме
Кварацхелия: Роналду — великий игрок, для меня он был кумиром и принёс мне много эмоций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android