Тренер сборной Грузии Саньоль: в Хвиче заинтересованы «Реал», «Бавария» и «Барселона»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о полузащитнике национальной команды и итальянского «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Квара уже играет за такой топ-клуб, как «Наполи», но в нём заинтересованы такие гранды мирового футбола, как «Реал», «Бавария» или «Барселона». Играть за эти клубы — мечта каждого. Все футболисты надеются надеть такую важную футболку и завоевать большие титулы. Я хорошо знаю Анчелотти, работал с ним, но он никогда не спрашивал у меня информацию по Кварацхелии», — приводит слова Саньоля Il Mattino.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл 11 матчей в рамках чемпионата Италии за «Наполи», забил три гола и сделал три результативных передачи. В составе грузинской национальной команды Хвича забил четыре гола в последних трёх матчах.