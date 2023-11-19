Певица Афродита исполнит песню «Валера», если сборная России обыграет Кубу

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Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал, что певица Афродита выступит с песней «Валера», если сборная России обыграет национальную команду Кубы в товарищеском матче.

«Давайте так: победим завтра Кубу, и Афродита выйдет на поле после финального свистка и рубанёт главным хитом для всех собравшихся! «Идёт?» — написал Конов в своём телеграм‑канале.

Ранее пресс‑служба сборной России сообщила в социальных сетях, что после окончания игры со сборной Кубы ожидается песня‑сюрприз, не уточнив подробностей.

Напомним, в 2021 году после победы сборной России в отборочном матче на чемпионат мира 2022 года со Словенией (2:1) в раздевалке национальной команды звучала песня «Валера», при этом Карпин пел вместе с футболистами.

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