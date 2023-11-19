Лоськов повторял историю, Сычёв поднимал кубок с Сёминым. Фото с ретроматча «Локо» — ЦСКА

19 ноября в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» «Локомотив» одержал победу над ЦСКА в золотом ретроматче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников. Автором единственного гола стал нападающий красно-зелёных Дмитрий Лоськов. Командой армейцев руководил Валерий Газзаев.

В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в золотом матче. Победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив», где единственный гол забил Лоськов.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, сыгравший за ЦСКА в золотом ретроматче с «Локомотивом», поделился эмоциями после игры.

«Классная тема. И нам здорово — ностальгируем по нашему прекрасному футбольному прошлому. Приятно иногда возвращаться в мир футбола. Как и раньше, кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Отношусь к этому философски. Обидно, что опять моя команда проиграла и опять это Лоськов. Но что поделать?» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.