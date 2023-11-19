Португалия — Исландия: Бруну Фернандеш вывел хозяев вперёд

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Сегодня, 19 ноября, проходит встреча 10-го тура группы J отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Португалии и Исландии. Команды играют на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Под конец первого тайма, на 37-й минуте, Бруну Фернандеш открыл счёт в матче, выведя Португалию вперёд — 1:0.

Последний раз команды встречались в рамках 4-го тура отборочного этапа. Тогда португальцы одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

В данный момент Португалия находится на первой позиции турнирной таблицы группы F, набрав 27 очков в девяти проведённых матчах. Португальцы досрочно вышли в финальный этап Евро-2024. Исландия располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав 10 очков.