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Игрок «Спартака» Бабич прокомментировал выход сборной Сербии на Евро-2024

Игрок «Спартака» Бабич прокомментировал выход сборной Сербии на Евро-2024
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Защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич прокомментировал выход своей национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.

«Команда сделала то, что должна была сделать. Мы, конечно, взяли очко, хотя настраивались на все три. Тем не менее нам удалось вывести Сербию на чемпионат Европы спустя 24 года, что является огромным успехом.

Я не думал о голе, но рад, что удалось забить. Эти ребята заслужили пройти дальше. Мы не проиграли эту игру, я думаю, это тоже важно», — приводит слова Бабича telegraf.rs.

Напомним, 19 ноября завершился матч 10-го тура группы G отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встретились сборные Сербии и Болгарии. Сборная Сербии вырвала ничью у Болгарии (2:2) благодаря голу защитника «Спартака» Срджана Бабича и прошла на Евро-2024.

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