Испания — Грузия: Торрес вновь вывел хозяев вперёд

Продолжается встреча 10-го тура группы A отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Испании и Грузии. Команды играют на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В самом начале встречи, на шестой минуте, Робен Ле Норман с передачи Феррана Торреса открыл счёт в матче, выведя Испанию вперёд. Вскоре, на 10-й минуте, Хвича Кварацхелия сравнял счёт в матче. Во втором тайме, на 55-й минуте, Ферран Торрес вновь вывел Испанию вперёд.
Последний раз команды встречались в рамках 5-го тура отборочного этапа. Тогда испанцы одержали разгромную победу со счётом 7:1.
В данный момент Испания находится на первой позиции турнирной таблицы группы A, набрав 18 очков в семи проведённых матчах. Испанцы досрочно вышли в финальный этап Евро-2024. Грузия располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав восемь очков.
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