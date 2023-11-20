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Сотрудники полиции арестовали фаната, который зажёг файер на ретроматче «Локо» — ЦСКА

Сотрудники полиции арестовали фаната, который зажёг файер на ретроматче «Локо» — ЦСКА
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Сотрудники полиции арестовали болельщика «Локомотива», который зажёг файер на золотом ретроматче с московским ЦСКА, сообщает Ofnews.

Один болельщик «Локомотива» на 56-й минуте зажёг файер на секторе фанатов железнодорожников после того, как красно-зелёные открыли счёт в ретроматче. Уже после игры полиция вычислила того, кто зажёг файер, и задержала возле выхода со стадиона.

Напомним, в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил на 56-й минуте Дмитрий Лоськов, который ударил издали, а Руслан Нигматуллин парировал удар, но мяч всё равно закатился в ворота.

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