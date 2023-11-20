Гол Хвичи не спас Грузию от поражения в матче с Испанией в рамках отбора на Евро-2024

Завершилась встреча 10-го тура группы A отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Испании и Грузии. Команды играли на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Сборная Испании уверенно обыграла Грузию со счётом 3:1.

В самом начале встречи, на шестой минуте, Робен Ле Норман с передачи Феррана Торреса открыл счёт в матче, выведя Испанию вперёд. Вскоре, на 10-й минуте, Хвича Кварацхелия сравнял счёт в матче. Во втором тайме, на 55-й минуте, Ферран Торрес вновь вывел Испанию вперёд. На 73-й минуте после прострела Ламина Ямала Лука Лочошвили срезал мяч в свои ворота, установив окончательный счёт встречи — 3:1, победа Испании.

После результата данного матча Испания находится на первой позиции турнирной таблицы группы A, набрав 21 очко в восьми проведённых матчах. Испанцы ранее досрочно вышли в финальный этап Евро-2024. Грузия располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав восемь очков.