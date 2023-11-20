Ибрагимович ответил на вопрос о возможном возвращении в «Милан»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о возможном возвращении в итальянский клуб.

«Милан»? Посмотрим-посмотрим. Мы общаемся», — приводит слова Ибрагимовича ITASportPress.

Ранее журналист Николо Скира сообщил, что бывший форвард сборной Швеции находится в шаге от получения одной из должностей в руководстве «Милана».

Напомним, Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть, помимо «Милана», за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За карьеру Златан провёл 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.