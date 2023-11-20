Мбаппе: в «ПСЖ» Месси не был тем же игроком, каким был в «Барселоне»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что футболистам важно меняться, чтобы прогрессировать и поставил в пример форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Знаете, футбол диктует своё время, диктует свой темп. Если ты не меняешься, футбол переходит к чему-то другому, и тебя забывают. Даже величайшим приходилось что-то менять. Я играл с Месси, и он, например, изменил свою игру. В «ПСЖ» он не был тем же игроком, каким был в «Барселоне», и это позволило ему выиграть чемпионат мира, коллективные и индивидуальные титулы»,- приводит слова Мбаппе 90min.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 15 голов и результативную передачу.

Килиан Мбаппе посетил турнир PFL во Франции