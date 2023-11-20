Гендиректор «Шахтёра»: Мудрик прибыл в АПЛ под сильным давлением

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался об украинском нападающем «Челси» Михаиле Мудрике.

«Это парень, который прогрессирует каждый месяц. Он прибыл в АПЛ под сильным давлением со стороны журналистов и болельщиков, и он был один. Предыдущие три года он играл на пустых стадионах из-за COVID и ситуации на Украине. У него были трудные времена в Англии, но я думаю, что этот этап уже в прошлом, и теперь он приносит отличные результаты «Челси» и сборной Украины», — приводит слова Палкина Football Italia.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 2031 года. В нынешнем сезоне Мудрик принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола.

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