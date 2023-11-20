Спаллетти высказался о предстоящем матче сборной Италии с Украиной в отборе Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча десятого тура отборочного этапа Евро-2024 с национальной командой Италии.

«Путь пройден одинаковый. Очки равны. Завтра не будет фаворита. Я думаю, что Ребров очень хорошо подготовился к матчу. Украина будет играть в открытый атакующий футбол. Моя атака? У меня есть выбор игроков. Я его сделаю.

У нас есть определенный стиль. Завтра мы его продемонстрируем. Мы должны быть внимательными, ведь Украина — очень искусная команда. Мы не должны проигрывать во время быстрых перестроек соперника», — приводит слова Спаллетти официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Матч между Италией и Украиной состоится 20 ноября, начало – 22:45 мск.

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