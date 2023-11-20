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Криштиану Роналду оценил историческое выступление сборной Португалии в отборе Евро-2024

Криштиану Роналду оценил историческое выступление сборной Португалии в отборе Евро-2024
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подвёл итоги выступления национальной команды в отборе к Евро-2024.

«Исторический розыгрыш, 100% побед! Поздравляю Португалию», — написал Роналду в одной из социальных сетей.

Напомним, завершилась встреча 10-го тура группы J отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Португалии и Исландии. Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Португалия уверенно обыграла Исландию со счётом 2:0.

После результата данного матча Португалия находится на первой позиции турнирной таблицы группы F, набрав 30 очков из 30 возможных в 10 проведённых матчах. Португальцы ранее досрочно вышли в финальный этап Евро-2024. Исландия располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав 10 очков.

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