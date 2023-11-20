Чалов рассказал, какие советы Головин даёт игрокам сборной России
Нападающий сборной России Фёдор Чалов рассказал, какие советы полузащитник Александр Головин даёт футболистам национальной команды.
«Конечно, всегда рады видеть Головина, когда он приезжает, много чего интересного рассказывает. В целом Саша — открытый и позитивный парень, поэтому с ним всегда легко. Честно, с ходу не вспомню какую-то историю от Саши, их было достаточно много, пусть будет секретом, чтобы он сам рассказал.
Даёт ли он какие-то советы? Понятно, что после тренировок он с позиции опыта может где-то подсказать, как правильнее действовать: где-то быстрее, где-то проще. Есть такие микромоменты, которые он видит по-своему, видит, где можно прибавить. Прибавить не только мне — вообще всем ребятам», — приводит слова Чалова ТАСС.
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