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Ребров: с Зеленским перед матчем с Италией не говорил, сборная Украины играет не для него

Ребров: с Зеленским перед матчем с Италией не говорил, сборная Украины играет не для него
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что не разговаривал с президентом страны Владимиром Зеленским перед матчем десятого тура отборочного этапа Евро-2024 со сборной Италии.

«Разговаривал ли с Зеленским перед матчем? Пока нет, думаю, у него сейчас более важные вопросы. Конечно, он желал нам удачи, всегда поддерживает, когда я с ним разговариваю. Он очень интересуется футболом, но у него более важные проблемы, и мы это понимаем. И, как я уже говорил, мы играем не для Зеленского, а для всех наших людей, которые нас поддерживают. Все игроки, которые сейчас находятся в национальной команде, они готовы к завтрашней игре», — приводит слова Реброва Суспільне Спорт.

Матч между Италией и Украиной состоится 20 ноября, начало – 22:45 мск.

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