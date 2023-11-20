Вирц – лучший игрок Бундеслиги в октябре. Он обошёл в голосовании Кейна

Бундеслига на официальном сайте назвала лучшего игрока по итогам октябрьских матчей.

Награду получил полузащитник «Байера» Флориан Вирц, забивший один гол и сделавший два ассиста в трёх октябрьских играх.

20-летний немец обошёл в голосовании Гарри Кейна, Джереми Фримпонга, Лероя Сане, Кингсли Комана и Лои Опенда.

Кейн в октябре забил четыре гола и сделал два ассиста в трёх матчах.

В текущем сезоне Вирц провёл за «Байер» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

Ранее сообщалось, что Вирцем интересуется «Барселона».