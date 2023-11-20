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«Манчестер Сити» рассматривает вариант возвращения Лероя Зане

«Манчестер Сити» рассматривает вариант возвращения Лероя Зане
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Вингер «Баварии» Лерой Зане может вернуться в «Манчестер Сити», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По данным немецкого издания, «горожане» заинтересованы в трансфере 27-летнего немца летом следующего года. Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро. Его контракт истекает в июне 2025-го.

Зане играл за «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 год, когда «Бавария» купила его за 49 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к игроку.

В текущем сезоне Зане забил девять голов и отдал семь ассистов в 18 матчах. ха клуб.

Напомним, действующее соглашение немецкого футболиста с «Баварией» рассчитано до лета 2025 года. Ранее спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд заявил, что Зане является игроком, вокруг которого клуб собирается выстраивать своё будущее, а также отметил, что информация о провале переговоров с футболистом по новому контракту является «фальшивкой».

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