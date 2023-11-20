Гарет Саутгейт: первое место в рейтинге ФИФА — это должно быть нашим стремлением

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о мотивации команды, после квалификации на чемпионат Европы 2024 года.

«Мы должны сыграть лучше, чем против Мальты. Квалификация завершена. С учетом игр, которые пройдут в выходные, мы можем занять третье место в мире, но мы на два места отстаем от того, что нам нужно, поэтому мы не можем играть впустую. Если мы хотим быть топ-командой, то уровень игры должен быть на высоте каждый раз.

Движет ли мной то, что я занимаю первое место в рейтинге ФИФА? Да, потому что, в конечном счете, вы достигаете этого через постоянство. Кроме того, это определяет поведение каждый день на тренировочном поле и за его пределами. Если ты хочешь быть командой, занимающей первое место в рейтинге, то здесь нет места небрежности и несерьезности. Это должно быть нашим стремлением. Очевидно, что то, как мы играли против Мальты, — это не тот образ, который мы хотим оставить о себе», — приводит слова Саутгейта The Guardain.

После семи матчей Англия занимает первом место с 19 очками в группе С с Италией (13), Украиной (13), Северной Македонией (7) и Мальтой (0).

На данный момент сборная Англии занимает четвёртое место в рейтинге ФИФА (1 807 очков). У Бразилии, которая расположилась на третьем месте, 1 812 очков.