Сергей Палкин: уверен, Де Дзерби станет одним из лучших тренеров в мире

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин комплиментарно высказался о главном тренере «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

«Я пророчил ему успех ещё до его появления в АПЛ. Уверен, он станет одним из лучших тренеров в мире.

Де Дзерби движется шаг за шагом, его ждёт большое будущее. Он получил предложения от больших клубов. Как только Роберто примет одно из предложений, мы увидим, как он станет топовым тренером. Ему ещё нужно немного времени», — приводит слова Палкина Football Italia.

Напомним, Де Дзерби работал с «Шахтёром» в сезоне-2021/2022. После начала конфликта в стране он покинул Украину и стал преемником Грэма Поттера в «Брайтоне». Под руководством Роберто Де Дзерби «чайки» провели свой лучший сезон в АПЛ, заняв шестое место.