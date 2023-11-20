Александр Зинченко: надеюсь, что Судаков перейдёт в «Арсенал»

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, что хотел бы видеть в команде игроков «Шахтёра» и своих партнёров по сборной Украины Георгия Судакова и Николая Матвиенко.

«В какой клуб зимой перейдёт Судаков? Надеюсь, в «Арсенал». Кого из игроков сборной Украины я забрал бы в «Арсенал», если бы мог? Матвиенко», — цитирует Зинченко ua.tribuna.com.

В текущем сезоне в активе Судакова три гола в 14 матчах за клуб во всех турнирах. Его действующий контракт с «Шахтёром» рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Судакова в € 15 млн. За основную сборную Украины Георгий провёл 11 матчей, в которых забил один мяч.

У Николая Матвиенко три гола в 11 матчах за «Шахтёр». Он выступает на позиции центрального защитника и оценивается в € 20 млн.