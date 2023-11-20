Круговой: с Дзюбой у «Зенита» была другая игра. Сейчас больше похоже на тики-таку

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, изменился ли уровень «Зенита» за два года из-за изоляции.

«Считаю, что мы сохраняем неплохой уровень. Да, уходят какие-то игроки, но вместо них приходят новые. Нынешний состав даже стал играть по-другому. Условно, когда были Дзюба, Ракицкий – там была другая игра. Сейчас больше похоже на тики-таку. Хорошее взаимопонимание с нашими бразильскими легионерами. Понятно, что до совершенства далеко. И отрабатывать в обороне тоже надо. Но считаю, что с нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы Лиги чемпионов», — рассказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

После 15 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (32 очка).

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команды играли только товарищеские игры.