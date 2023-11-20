Лайзанс: ЦСКА не хватает состава, но они ещё претендуют на чемпионство в этом сезоне

Бывший футболист ЦСКА и сборной Латвии Юрис Лайзанс высказался о текущем положении армейцев в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Текущее место ЦСКА в РПЛ — хороший результат. Может быть, слишком много ничьих, но команда с характером. Где-то не везёт, а где-то не хватает состава, потому что не удалось совершить некоторые трансферы. Но впереди ещё половина сезона, поэтому можно что-то поменять. Борьба ещё будет — плотность в таблице высокая. Каждая команда из первой пятёрки — претендент на чемпионство, в том числе и ЦСКА», — сказал Лайзанс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. ЦСКА занимает пятую строчку, набрав 25 очков. Таким образом, армейцы отстают от лидера, «Краснодара», на семь очков. До зимней паузы в чемпионате ЦСКА проведёт ещё три игры в РПЛ — с «Динамо», «Ростовом» и «Краснодаром».