Круговой: когда выиграли у «Спартака» 7:1, эмоции были нереальные

Защитник «Зенита» Данил Круговой назвал самые памятные моменты за три года в составе сине-бело-голубых.

«Наверное, когда забил два гола подряд. И стал лучшим игроком месяца. Там ещё и передачи отдавал. И в целом, когда выходил. Отмечу матч со «Спартаком», когда мы выиграли 7:1. Я вышел после травмы Дугласа при счёте 0:0. Эмоции были нереальные», — рассказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, тот матч прошёл в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги – 2021/2022. Встреча состоялась 24 октября 2021 года. В составе «Зенита» по дублю оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также забитыми мячами отметились Клаудиньо, Артём Дзюба, Александр Ерохин и спартаковец Квинси Промес.

В текущем сезоне РПЛ после первого круга «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Следом за ним располагается «Зенит» (30 очков). Московское «Динамо» занимает третью строчку, имея в активе 25 очков.