Родолфо: я хотел играть за сборную России, но не получилось из-за дипломатических проблем

Бывший футболист московского «Локомотива» Данташ Родолфо заявил, что хотел играть за сборную России. Однако, по словам бразильца, у него не получилось получить гражданство РФ по дипломатическим причинам.

«Во время моего выступления в чемпионате России у меня была возможность попасть в сборную России. Были переговоры, но это всё быстро закончилось из-за каких-то дипломатических проблем. Я хотел играть за сборную Россию, но, к сожалению, не получилось», — приводит слова Родолфо «РИА Новости Спорт».

Напомним, в России Родолфо провёл в общей сложности более десяти лет. Он выступал за московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат».

Накануне Родолфо принял участие в матче легенд ЦСКА и «Локомотива». Игра завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.