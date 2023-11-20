Фатих Текке: если поступит предложение от «Зенита», прилечу первым рейсом

Главный тренер «Аланьяспора» Фатих Текке признался, что ждёт приглашения от «Зенита». По словам специалиста, он готов прилететь в Россию первым же рейсом, если получит возможность поработать на тренерской должности в «Зените».

«Если «Зенит» сделает мне предложение поработать в команде в качестве тренера, естественно, я отвечу согласием. Я жду приглашения от них. Если оно поступит, прилечу первым же рейсом», — приводит слова Фатиха Текке «РБ Спорт».

Стоит отметить, что Фатих Текке выступал за «Зенит» во времена игровой карьеры. Он играл в составе сине-бело-голубых с 2006 по 2009 год.

В нынешнем сезоне «Аланьяспор» под руководством Текке занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда набрала 10 очков в 12 турах Суперлиги.