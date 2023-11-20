Гаджиев: любой результат сборной России важен, когда мы находимся в изоляции

Заслуженный тренер России и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о важности товарищеских матчей сборной России в условиях отстранения.

«Любой результат национальной сборной важен для нас в период, когда мы находимся в изоляции. Игроки должны это понимать, это должно их возмущать и настраивать ещё больше. Мало того, что они надевают майку национальной сборной, плюс к этому нам просто необходимо достигать результата в любой игре. Нет разницы, какая игра. Кто согласен играть, с тем играем. Всегда надо выходить на матчи и выкладываться на максимум», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных.