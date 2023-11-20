Руслан Нигматуллин: в ретроматче готовился сыграть за «Локомотив», а не за ЦСКА

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин признался, что готовился сыграть за «Локомотив» в ретроматче с ЦСКА (1:0).

«Когда меня позвали принять участие, я готовился сыграть за «Локомотив». Всё-таки в «Локо» я был пять лет, а в ЦСКА — всего лишь полгода. Но это ведь ретроспектива именно «золотого» матча 2002 года. Поэтому всё логично», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, победу в ретроматче одержал «Локомотив» благодаря голу Дмитрия Лоськова. Встреча состоялась 19 ноября на «РЖД Арене». В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в «золотом» матче. Тогда победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив», где единственный гол забил Лоськов.