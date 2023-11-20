Форвард ЦСКА Чалов стал победителем премии «Джентльмен года-2023»

Нападающий ПФК ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов стал победителем премии «Джентльмен года-2023». Футболист победил в голосовании болельщиков, а потом его кандидатуру поддержали 14 из 16 экспертов премии.

«Спасибо болельщикам и экспертам за признание. Каждый год узнаём имена новых Джентльменов: помню, что в прошлом году это был Данил Фомин. Первая ассоциация со словом «джентльмен»? В наше время это слово могут, как и многое, искорежить и исказить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию простой — быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе. Если во мне это увидели те, кто голосовал за меня, я рад», — приводит слова Фёдора Чалова «Комсомольская правда».

Напомним, в 2023 году нападающий вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России и выиграл серебряные медали РПЛ.