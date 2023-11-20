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Мартинес: трудно объяснить, как 38-летний Роналду испытывает голод 18-летнего игрока

Мартинес: трудно объяснить, как 38-летний Роналду испытывает голод 18-летнего игрока
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем национальной команды и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Мне трудно объяснить, как игрок, которому 38 лет и на счету которого больше матчей за сборную, чем у любого другого игрока в мире, испытывает голод 18-летнего футболиста. Это сила, которой он заражает остальных в раздевалке.

Это игрок, который всегда старается быть на правильной позиции, который любит забивать, но при этом обладает большой командной дисциплиной. Он является примером для остальных в раздевалке, здорово иметь игрока с его опытом», — приводит слова Мартинеса A Bola.

38-летний Роналду принял участие в девяти матчах группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в которых забил десять голов и отдал одну результативную передачу.

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