Шевченко высказался о предстоящем решающем матче отбора Евро-2024 Украина — Италия

Легенда «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко высказался в преддверии решающего матча отбора на Евро-2024, в котором встретятся Украина и Италия. Напомним, Украина выйдет на Евро напрямую, если победит Италию, ничья или поражение отправят её в дополнительный отбор.

«Это очень важный матч — больше чем просто игра! Несмотря на сложности в стране, на то, что мы вынуждены проводить каждую домашнюю игру на выезде, команда по-прежнему находится в хорошем состоянии. Очевидно, произошла смена поколений, но у нас есть ценные игроки: Мудрик, Судаков и Цыганков.

Ребров проделал отличную работу в очень сложной ситуации. Он разработал свою философию, и команда возродилась. На данном этапе нам нечего терять, но это не значит, что мы удовлетворены достигнутым.

У сборной Италии я боюсь всей команды, а не отдельных игроков. Даже у Лучано Спаллетти высокая мотивация. Я очень уважаю Лучано, он отличный тренер, один из лучших, и он наверняка хочет вывести Италию на вершину после прошлых разочарований. Квалификация очень много значит для них, но украинцы готовы проявить себя, потому что эта игра не похожа на другие», — приводит слова Шевченко Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.