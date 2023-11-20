Игроки сборной Кубы купили бутсы в «Спортмастере» перед матчем с Россией

Футболисты сборной Кубы перед товарищеским матчем с Россией поехали в спортивный магазин, чтобы купить бутсы, подходящие для игры на натуральном газоне поля в Волгограде.

«Написал добрый волгоградский друг. Его кореш занимается бутсами. И он действительно получал запрос от людей с волгоградского стадиона! Мол, там кубинцы приехали в шиповках или в бутсах с пластиковыми шипами, просят 10 пар «железок» (бутс с железными шипами. — Прим. «Чемпионата»). В итоге с тем корешем не договорились и погнали в «Спортмастер», — написал комментатор Дмитрий Шнякин в своём телеграм-канале.

Ранее генеральный секретарь сборной Кубы Мигель Анхель Диас говорил о том, что в их стране все поля с искусственным газоном, к которому подходит футбольная обувь с пластиковыми шипами. По словам генсека национальной команды, качество бутс не было так важно, как характеристика обуви.

Товарищеская игра между командами пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:30 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).