В Торжке прошли отборочные матчи турнира «Игра твоей мечты» для детей из детских домов

С 18 по 19 ноября в Торжке проходили отборочные матчи Всероссийского турнира по мини-футболу для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты». В соревнованиях приняли участие восемь команд из Тверской и Ярославской областей.

Первое место на турнире завоевали ребята из Медновской школы-интерната, одержавшие волевую победу со счётом 3:2 в финальном матче с командой Петровской школы-интерната. Третье место заняла команда Багряниковской школы-интерната.

В новом году состоятся оставшиеся четыре отборочных этапа: в Смоленске, Владимире, Санкт-Петербурге и Красноярске. Там определится вторая четвёрка финалистов турнира.

Финальные игры запланированы на 21 апреля. Матчи пройдут в Москве в академии им. Ф. Ф. Черенкова. Главный приз – поездка в футбольный лагерь в Сочи.