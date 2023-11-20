Тренер сборной Швеции покинул должность после невыхода в финальную часть Евро-2024

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон покинул свою должность после семи лет работы, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Швеции.

61-летний Андерссон возглавлял сборную Швеции с 2016 года. Под руководством главного тренера команда дошла до 1/4 финала на чемпионате мира — 2018 в России, а на Евро‑2020 уступила в 1/8 финала. Однако квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре 2022 года и предстоящий чемпионат Европы — 2024 в Германии шведам не удалось.

Напомним, 19 ноября состоялся заключительный матч группового этапа отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024 между сборными Швеции и Эстонии. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0. После этой игры в активе сборной Швеции стало 10 очков. Команда заняла третье место в турнирной таблице группы F. Эстония с одним очком закончила групповой этап на последнем месте. Обе команды не смогли выйти в финальную часть Евро-2024.