«Грустно, что ребята не слушают». Аршавин — о проблемах в детском футболе

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин на примере полузащитника молодёжной команды сине-бело-голубых Данилы Козлова попытался объяснить проблемы при переходе футболистов от детского футбола ко взрослому.

«Для меня это грустно. Если мы говорим, например, о Козлове, он очень специфический человек, очень наглый, даже наглее меня. Иногда меня это расстраивает. Мы всё это понимаем, пропускаем что-то мимо ушей. Ну он такой, нет смысла что-то менять. Когда он в порядке на поле – вопросов нет, все готовы не замечать что-то. Но, когда у тебя проблемы на поле, а ты ему это говоришь, он это не слышит. Раньше слышал», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

Аршавин работает в должности заместителя генерального директора «Зенита» с января 2022 года.