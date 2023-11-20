Аршавин — о российских игроках: кто должен выплыть, тот выплывет, а кто не должен — упадёт

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин высказался о современном поколении игроков в сравнении с предыдущими поколениями.

«Такие, как Аршавин и Кержаков, наверное, именно поэтому и такие, потому что такие, как мы, будут рождаться очень редко. Я думаю, что это надо осознавать. Этого не понимали, когда мы играли, мы были просто обычные ребята. А сейчас чем больше проходит времени, тем больше к людям приходит осознание того, какого калибра мы были игроки. Даже какие бы тренировки мы не придумывали. Мы сделали отдел по индивидуальной подготовке, холили и лелеяли их. Я пришёл к выводу, что кто должен выплыть, тот выплывет, кто не должен – то ты его хоть как превозноси. Он подержится искусственно, а потом всё равно упадёт», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».